Dure misser Vinícius in Venezuela, Brazilië verspeelt weer punten in WK-kwalificatie

Brazilië heeft voor de zesde keer in elf wedstrijden punten gemorst in de strijd om kwalificatie voor het WK van 2026. Venezuela hield de formatie van bondscoach Dorival Júnior thuis op 1-1. Acht minuten voor tijd miste Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior een strafschop.

Vijfvoudig wereldkampioen Brazilië kwam op slag van rust verdiend op voorsprong via FC Barcelona-speler Raphinha, wiens vrije trap via de binnenkant van de paal het doel inging.

De Venezolanen, die vorig jaar oktober in Brazilië ook met 1-1 gelijkspeelden, kwamen direct na rust op gelijke hoogte door een knal van Telasco Segovia.

Via Vinícius Júnior kregen de Brazilianen vervolgens hun grootste kans om weer op voorsprong te komen, maar de aanvaller miste vanaf elf meter en hielp ook de rebound om zeep. Alexander González van het thuisland kreeg daarna nog een rode kaart.

Met 17 punten uit 11 duels staat Brazilië derde in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. Later vannacht neemt koploper Argentinië het in Asunción op tegen Paraguay en ontvangt Ecuador Bolivia. De nummers één tot en met zes gaan naar het WK, de nummer zeven speelt een play-off-toernooi.