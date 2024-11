Rellen bij hoofdkwartier Vlaams Belang om komst radicaal-rechtse Bardella

In het centrum van Brussel hebben relschoppers gisteravond het hoofdkwartier van Vlaams Belang aangevallen. Honderden aanhangers van onder meer de Antifascistische Coördinatie van België en het Antifascistisch Front Luik protesteerden tegen de komst van de rechts-radicale Franse politicus Jordan Bardella, die in Brussel was voor zijn boekpresentatie.

Vervolgens werden in de omgeving verkeersborden gesloopt en vuilnisbakken op de weg gegooid. De Belgische politie heeft 40 mensen aangehouden, en onderzoekt hoe groot de schade is.

Boekpresentatie

Bardella, de voorman van de Franse uiterst rechtse partij Rassemblement National, was in Brussel om zijn boek te presenteren in het Hongaarse Huis, waar de Hongaarse premier Viktor Orbán verblijft als hij in Brussel is. De omgeving rondom het Hongaarse Huis werd vanwege de boekpresentatie afgezet door de politie.