Cordon sanitaire in België doorbroken: Vlaams Belang regeert mee in Ranst

De politieke partij Vlaams Belang gaat in België voor het eerst op lokaal niveau meeregeren. Daarmee wordt voor het eerst het cordon sanitaire doorbroken dat andere partijen al jarenlang in stand houden rond de uiterst rechtse partij.

Het Vlaams Belang vormt in Ranst, een gemeente bij Antwerpen, een coalitie met de lokale partijen PIT Ranst en Vrij Ranst. Dat is de uitkomst van coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag, schrijft VRT Nieuws .

De partij haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in Ranst drie zetels binnen. Daarmee is het de kleinste partij in de nieuw gevormde coalitie. Later vanavond presenteren de drie partijen hun akkoord.