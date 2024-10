Belgisch OM neemt volmachten in beslag in onderzoek naar verkiezingsfraude

Volmachten ronselen: regels net aangepast

Tot voor kort was het voor politieke partijen in België toegestaan om in campagnetijd volmachten te 'ronselen'. Daarbij vragen politici aan mensen of ze in hun plaats op hun eigen partij mogen stemmen, bijvoorbeeld aan Belgische staatsburgers die in het buitenland wonen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag was het ronselen van volmachtstemmen voor het eerst strafbaar gesteld door de rechter. Wie zich er schuldig aan maakt, riskeert een maand gevangenisstraf of een geldboete.