EPA Bart de Wever tijdens de uitslag

NOS Nieuws • vandaag, 21:48 De Wever slaat aanval van links af en blijft grootste in Antwerpen

Bij de Belgische gemeenteraadsverkiezingen is de rechts-nationalistische N-VA van burgemeester Bart de Wever met afstand de grootste partij in Antwerpen gebleven.

Peilingen voorspelden in Antwerpen een nek-aan-nek-race tussen De Wever en de jonge leider van de radicaal-linkse PVDA, Jos D'Haese. Maar de elf jaar zittende burgemeester behaalde 37,2 procent van de stemmen, bijna twee keer zoveel als D'Haese, die bleef steken op 20,2 procent.

De Wever kan zich dus opmaken voor een nieuwe termijn. In zijn overwinningstoespraak zei hij: "De vrijheid heeft gewonnen, de welvaart heeft gewonnen. Antwerpen kleurt goud en geel. Wij, beste vrienden, zijn de ploeg van 't stad."

Vlaams Belang

Er was rekening gehouden met een flinke winst voor partijen op de flanken, zoals de marxistische PVDA en het radicaal-rechtse Vlaams Belang. Die partijen wonnen wel, maar minder dan verwacht, waardoor de zittende burgemeesters in de grote steden herkozen zijn. Zo blijft in Brussel Philippe Close van de Franstalige Parti Socialiste als leider van de grootste partij aan het roer.

Vlaams Belang lijkt alleen in Ninove, een stad met 40.000 inwoners ten westen van Brussel, de grootste te zijn geworden. Als dat gebeurt wordt het de eerste stad met een burgemeester van de radicaal rechtse partij.

In Wallonië wonnen de linkse partijen. Behalve in Brussel won de PS ook in Luik en Charleroi.

Lage opkomst

In Vlaanderen was er voor het eerst geen opkomstplicht. Dat was te zien, op veel plekken kwam maar 60 procent van de stemgerechtigde stemmen. Bij vorige lokale verkiezingen lag de opkomst rond de 90 procent.

In Brussel en Wallonië geldt de opkomstplicht nog steeds.