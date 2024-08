Belgische koning Filip aanvaardt ontslag van formateur De Wever

Belastingen

De onderhandelingen liepen volgens de krant De Standaard mis op de belastingen. België moet een begrotingstekort van 28 miljard euro wegwerken en Europa wil in september een plan op tafel hebben. De Wever deed in een 'supernota' voorstellen om dat gat te dichten, onder meer door zeer vermogenden belasting te laten betalen via een meerwaardebelasting op aandelen.

Cruciale dagen

Afgelopen weekend slaagden de vijf er ook niet in om een akkoord te bereiken over de hervormingsplannen van De Wever. Daarop kreeg de formateur nog drie dagen extra de tijd van de koning om zijn formatieopdracht af te ronden.

'Verzoenende opdracht'

Het is nog onduidelijk of er al een opvolger voor De Wever klaarstaat. Morgen start de koning Filipe in ieder geval met gesprekken met de voorzitters van de vijf partijen die deelnamen aan de regeringsonderhandelingen. Volgens politiek verslaggever Ivan de Vadder heeft koning Filip nog een aantal opties om toch een regering te vormen met deze coalitie, is te lezen bij VRT.