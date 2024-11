ProShots David Coote

NOS Voetbal • vandaag, 14:56 Scheidsrechter Coote opnieuw in opspraak na 'drugsvideo', UEFA opent onderzoek

De UEFA is een onderzoek gestart naar de Engelse scheidsrechter David Coote wegens mogelijk drugsgebruik. Het is de tweede keer deze week dat de arbiter in opspraak komt.

Op een uitgelekte video zou te zien zijn dat hij wit poeder, vermoedelijk cocaïne, opsnuift. Het zou gaan om een incident tijdens het EK in Duitsland van afgelopen zomer, waar de 42-jarige Coote namens de UEFA actief was als 'video review specialist'.

Coote was onder meer videoscheidsrechter bij de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk. In totaal was hij bij zeven duels betrokken.

Belediging van Klopp

Coote kwam afgelopen maandag ook al in opspraak door een uitgelekte video, waarin hij voormalig Liverpool-trainer Jürgen Klopp een klootzak noemt. De Engelse voetbalbond (FA) is direct een onderzoek gestart naar dat incident. Tot de uitkomst daarvan is de arbiter sowieso geschorst.

De UEFA had hem door de situatie van eerder deze week sowieso al vrijgesteld van werkzaamheden in deze interlandperiode.

Een van de laatste wedstrijden die Coote floot was het Premier League-duel tussen West Ham United en Manchester United. Hierin gaf hij een omstreden penalty aan West Ham na een overtreding van Matthijs de Ligt. Later gaf Howard Webb, de Engelse scheidsrechtersbaas, aan dat Coote hier een foute beslissing had genomen.

Door de rake strafschop verloor de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag met 2-1. Een dag later werd de Nederlander ontslagen.