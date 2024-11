Engelse arbiter geschorst na uitlekken video waarin hij Klopp en Liverpool beledigt

'Duitse klootzak'

In de - nog niet geverifieerde - video, die in coronatijd opgenomen zou zijn, zit Coote samen met een vriend op de bank. Hij noemt Klopp onder meer een 'Duitse klootzak' en 'arrogant'. Ook zegt hij dat 'we allemaal een hekel hebben aan Scousers', zoals inwoners van Liverpool worden genoemd. Dit na een duel tegen Burnley in 2020, dat in een gelijkspel eindigde en waarna Klopp forse kritiek had op de leiding.