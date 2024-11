Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 17:03 • Aangepast vandaag, 19:45 United wint laatste duel Van Nistelrooij als interim-coach, Chelsea-Arsenal gelijk

Manchester United heeft in de Premier League met 3-0 gewonnen van Leicester City. Het was de laatste wedstrijd met Ruud van Nistelrooij als interim-trainer op de bank bij United, dat onder de Nederlander drie van de vier wedstrijden won en één keer gelijkspeelde.

Chelsea en Arsenal deelden de punten in de Londense derby: 1-1. De ploegen staan daarmee respectievelijk derde en vierde in de Premier League.

Bij Arsenal stond Jurriën Timber in de basis, hij speelde de volle negentig minuten mee. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd bij United, Joshua Zirkzee viel een kwartier voor tijd in.

NOS

Van Nistelrooij werd naar voren geschoven na het ontslag van Erik ten Hag, van wie hij de assistent-trainer was. Maandag meldt de nieuwe trainer zich in Manchester: Rúben Amorim komt over van Sporting. Het is nog onduidelijk of Van Nistelrooij een rol krijgt in de nieuwe staf.

Jubilaris scoort

Na ruim een kwartier spelen was het de jubilerende Bruno Fernandes die United op voorsprong schoot. De Portugees speelde voor de 250ste keer in het shirt van de Red Devils en bekroonde dat met een mooi schot in de verre hoek.

Fernandes scoorde voor de vierde keer in vier wedstrijden onder Van Nistelrooy, terwijl hij onder Ten Hag nul uit dertien liep.

Reuters Bruno Fernandes viert de 1-0

Na een fase waarin Leicester sterker werd, liep Fernandes zich goed vrij na een voorzet van Noussair Mazraoui. Fernandes raakte de bal matig, maar via Victor Kristiansen belandde de bal alsnog in het doel. De goal ging als eigen doelpunt de boeken in.

De tweede helft was van beide kanten slordig, maar tien minuten voor tijd maakte Alejandro Garnacho het karwei af met een prachtig schot van buiten de zestien.

Bij Chelsea-Arsenal dacht Arsenal-spits Kai Havertz zijn oude ploeg pijn te doen, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat hij buitenspel stond bij een vrije trap van Declan Rice.

In de tweede helft kreeg Gabriel Martinelli het thuispubliek op Stamford Bridge toch stil, met een treffer na een uur spelen.

De stemming sloeg tien minuten later alweer om, toen Pedro Neto hard uithaalde en de bal in de korte hoek schoof. Het feest bij de 2-1 van Nicolas Jackson hoefde niet eens gevierd te worden, want de spits stond duidelijk buitenspel.