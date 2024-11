Pro Shots Scheidsrechter David Coote en Matthijs de Ligt

NOS Voetbal • vandaag, 18:17 Scheidsrechtersbaas erkent onterechte strafschop bij laatste United-duel Ten Hag

Was Erik ten Hag nog coach van Manchester United geweest als hij op 27 oktober niet had verloren door een late strafschop tegen West Ham United? Dat weten we niet. Wat we nu wel weten, is dat die penalty volgens de Engelse scheidsrechtersbaas Howard Webb niet gegeven had mogen worden.

Na een duel tussen Matthijs de Ligt van United en Danny Ings van West Ham liet scheidsrechter David Coote doorspelen, maar videoscheidsrechter Michael Oliver zag een overtreding van De Ligt en riep de arbiter naar de zijlijn om de videobeelden te bekijken. Daarop gaf die alsnog een strafschop.

'Niet mee bemoeien'

"Ik denk dat het een verkeerde interpretatie van de VAR was", zei scheidsrechtersbaas Webb tegen Sky Sports. "Ik denk niet dat hij zich ermee had moeten bemoeien. Het was een situatie waarbij we de beslissing op het veld hadden moeten laten. Al met al denk ik niet dat het een strafschop was."

Pro Shots De vermeende overtreding van Matthijs de Ligt

In Zeist is het Nederlands elftal momenteel samen en daar vertelde De Ligt aan het ANP dat de scheidsrechterscommissie naar Manchester United had gebeld om te melden dat het geen strafschop was.

"Normaal gesproken ben ik altijd wel zelfkritisch en kan ik van dingen balen die ik niet goed doe", zei De Ligt. "Maar hier kon ik geen bal aan doen. Ik kon mezelf daar niets kwalijk nemen."

Voor Ten Hag zal het niks veranderen. Zijn baan als hoofdtrainer is inmiddels overgenomen door de Portugees Rúben Amorim, die daarvoor Sporting heeft verlaten.