Man die in Rotterdam stoeptegel op zich gegooid kreeg uit coma

De man die vorige week in Rotterdam uit het niets een zware tegel op zich gegooid kreeg, is ontwaakt uit zijn coma. Dat heeft zijn halfzus, Amy Boekhoudt, gezegd in talkshow Bar Laat.

Boekhoudt zegt in de talkshow dat de 37-jarige man een beperking heeft en normaal gesproken in een woongroep leeft. Volgens de halfzus had de man zelf besloten om op straat te slapen. "Omdat hij mensen niet tot last wilde zijn met zijn problemen", zegt ze. "Een paar dagen voor hij besloot om op straat te slapen, is hij op verlof geweest van de woongroep. Wat er in die dagen is gebeurd, weet niemand."