Politie Rotterdam Foto van de gezochte verdachte

NOS Nieuws • vandaag, 17:52 Opgepakte man Toulon ook verdacht van gooien stoeptegel op dakloze Rotterdam

De man die gisteren in de Zuid-Franse stad Toulon als verdachte is aangehouden voor een moord in Lyon wordt ook verdacht van de moordpoging op een dakloze man in Rotterdam. Dat meldt de politie. Hij zit vast in Frankrijk.

De man wordt ook verdacht van drie pogingen tot moord in Evry, Dijon en Straatsburg. De 32-jarige man uit Kameroen werd gisteravond opgepakt. Er bestonden al vermoedens dat hij dezelfde persoon was die vorige week in Rotterdam een stoeptegel op het hoofd van een dakloze man had gegooid.

Die lag op straat te slapen. Hij werd na de aanval in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

De politie deelde gisteravond in het tv-programma Opsporing Verzocht video's van bewakingscamera's waarop de verdachte is te zien. In de uitzending werd gemeld dat hij zich vermoedelijk steeds per trein verplaatste. Ook werd er aandacht besteed zijn schoenen: zwart met feloranje of helrode veters.

Klopjacht

De verdachte werd gisteravond gearresteerd in Toulon in een trein nadat hij een vrouw had aangevallen. Bij zijn aanhouding had hij diezelfde schoenen aan met de opvallende feloranje veters, meldt de politie nu.

Na de aanval op de dakloze man in Rotterdam begon de politie een klopjacht op de dader. Vrijdag werd zijn foto al gedeeld. Vorige week kwamen er tientallen tips binnen over de Rotterdamse zaak.