Politie deelt nieuwe foto van man die tegel op hoofd slapende man gooide

Verdachte mogelijk in België

Eerder was al duidelijk dat de verdachte enkele uren na de mishandeling rond 07.00 uur in Breda is geweest. De politie meldt dat hij daarna een internationale trein heeft genomen in de richting van Antwerpen en Brussel. Om die reden is ook de Belgische politie ingeschakeld, meldt Rijnmond .

In welke richting de man daarna is gegaan of dat hij in een van die steden is, is niet duidelijk. De politie sluit niet uit dat hij inmiddels naar een andere bestemming is vertrokken, of terug is in Nederland.