Politie Rotterdam Foto van de gezochte verdachte na de mishandeling in Rotterdam

vandaag, 07:47 • Aangepast vandaag, 08:10 Arrestatie in Frankrijk na dood dakloze, link met Rotterdamse zaak onderzocht

In Toulon is gisteravond mogelijk de man aangehouden die vorige week in Rotterdam een stoeptegel op het hoofd van een dakloze man gooide. De Rotterdamse politie onderzoekt nog of dit inderdaad de gezochte verdachte is. Een woordvoerder meldt dat er een sterk vermoeden is dat het om dezelfde man gaat, maar kan het nog niet bevestigen.

De Franse politie verdenkt de man van de moord op een dakloze in Lyon. Hij werd gisteren zwaar mishandeld met een steen en overleefde dat niet.

Le Parisien meldt dat een man van 32 is opgepakt nadat hij een vrouw in een trein had aangevallen op het station van Toulon. Terwijl ze naar haar plek liep, zou hij haar twee keer hebben geslagen ter hoogte van haar schouder en tegen haar scheenbeen hebben geschopt. Nadat hij werd gearresteerd stelde de politie vast dat de man erg veel lijkt op de man die in Rotterdam wordt gezocht.

Ook schrijven Franse media dat de man wordt verdacht van verschillende moorden in Évry, Straatsburg, Dijon en Lyon.

Kritieke toestand

De politie meldde gisteren al er rekening mee te houden dat beide slachtoffers, zowel in Lyon als Rotterdam, door dezelfde persoon werden aangevallen.

Het slachtoffer in Rotterdam lag op straat te slapen. Hij werd na de aanval in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het lichaam van het slachtoffer in Frankrijk, ook een dakloze man, werd maandag gevonden vlak bij station Lyon Perrache.

In het tv-programma Opsporing Verzocht deelde de politie gisteravond bewegend beeld van de man, in de hoop dat mensen hem herkennen. De verdachte verplaatste zich vermoedelijk steeds per trein, was te horen in de uitzending. Ook werd er aandacht besteed zijn schoenen: zwart met feloranje of relrode veters. Verder was te zien dat hij twee grote boodschappentassen bij zich had. Het gaat om zogenoemde eco-bags uit Luxemburg.

Vrijdag werd zijn foto al gedeeld. Vorige week kwamen er al tientallen tips binnen over de Rotterdamse zaak.