Politie Rotterdam Foto van de verdachte

NOS Nieuws • vandaag, 17:11 • Aangepast vandaag, 17:41 Na Rotterdam ook in Lyon man op straat belaagd met steen, mogelijk zelfde dader

Net als vorige week in Rotterdam, is in Lyon een man met een steen zwaar mishandeld. Hij is daardoor om het leven gekomen. De politie houdt er rekening mee dat beide slachtoffers door dezelfde man zijn aangevallen.

Het slachtoffer in Rotterdam raakte zwaargewond nadat een man een zware stoeptegel op zijn hoofd gooide, terwijl hij op straat lag te slapen. Hij werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het lichaam van het slachtoffer in Frankrijk, een dakloze man, werd gisteren gevonden vlak bij station Lyon Perrache.

De politie wist kort na de aanval in Rotterdam al te melden dat de dader met de trein richting Brussel was vertrokken. "Daarom doen de politie in Frankrijk en Nederland samen onderzoek naar het vermoedelijke verband tussen beide zaken", aldus de politie.

Internationaal treinverkeer

De politie weet nog niet wie de dader is en hoopt dat meer getuigen zich melden. Specifiek reizigers in het internationale treinverkeer wordt gevraagd om naar de verdachte uit te kijken en 112 te bellen als hij wordt gezien.

Het vermoeden bestaat dat hij op en neer reist, zegt de politie. "Het is daarom niet uitgesloten dat de man ook weer in België of Nederland is."