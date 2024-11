Zeven jaar extra cel geëist in hoger beroep tegen Gökmen T.

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een extra gevangenisstraf van zeven jaar geëist tegen tramschutter Gökmen T. De straf wordt geëist omdat T. zich ernstig misdragen zou hebben in de gevangenis. Hij wordt verdacht van poging tot moord, poging tot zware mishandeling en vernieling.

T. is eerder tot levenslang veroordeeld omdat hij op 18 maart 2019 een aanslag op een tram in Utrecht pleegde. Daarbij werden vier mensen gedood en raakten meerdere mensen gewond. Hiervoor is hij in 2020 veroordeeld.