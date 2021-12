Tramschutter Utrecht vervolgd voor poging moord bewaarder

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de Utrechtse tramschutter Gökmen T. voor poging tot moord op een gevangenisbewaarder. In februari ging hij met een zelfgemaakt wapen de bewaarder te lijf. Hij raakte daarbij gewond.

Het OM vervolgt T. ook voor vernieling en een poging tot zware mishandeling. Acht maanden na het incident met de bewaarder vernielde hij spullen in een recreatieruimte. Ook gooide T. met een hete vloeistof naar een medewerker die hem tot rust wilde manen. Ook deze medewerker raakte volgens het OM daardoor gewond.

Justitie verwacht dat Gökmen T. in de eerste helft van volgend jaar voor deze feiten voor de rechter moet verschijnen.

Aanslag op tram

Gökmen T. zit momenteel een levenslange celstraf uit in gevangenis De Schie in Rotterdam. In 2019 pleegde hij een aanslag op een tram in Utrecht, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie twee ernstig.

Het OM vindt het van belang om T. ondanks zijn levenslange celstraf opnieuw ter verantwoording voor de rechter te roepen. Gevangenen die levenslang hebben gekregen, kunnen na 25 jaar gratie krijgen. Als T. opnieuw vervolgd wordt, zal dat bij een gratieverzoek worden meegenomen.

