Verdwijnt Blokker nu echt uit de winkelstraten?

De allereerste Blokkerwinkel werd in 1896 in Hoorn geopend en in de loop van de tijd breidde het concern zo sterk uit dat het logo niet meer weg te denken leek uit de winkelstraat. Na tien jaar van financiële misère is de keten nu echt failliet. Maar betekent dit nu dat Blokker definitief verdwijnt?

De afgelopen jaren zijn er een aantal grote winkelketens uit het straatbeeld verdwenen. V&D, de Kijkshop en de Free Recordshop zijn allemaal weg. Maar het faillissement hoeft niet per se te betekenen dat ook Blokker geschiedenis wordt.

De curator bekijkt nog of de keten of een deel ervan nog verkocht kan worden. Winkellocatie-onderzoeksbureau Locatus denkt dat er waarschijnlijk niet veel overnamekandidaten voor de winkels zijn. "Een complete overname door een derde zie ik niet zo snel gebeuren," zegt directeur Gerard Zandbergen.

Verkennende fase

Een ander scenario waar hij rekening mee houdt is dat een faillissementsopkoper zich aandient. Dan koopt een ondernemer de voorraad deels of helemaal op, om die vervolgens zoveel mogelijk te verkopen om daarna alsnog de deuren te sluiten. Deze aanpak komt bijvoorbeeld vaker voor bij kledingzaken die failliet gaan.

Ook is het mogelijk dat moederbedrijf Mirage van ondernemer Michiel Witteveen nog geld steekt in Blokker. Zo zou Mirage de formule voor een deel van de winkels kunnen doorzetten. "Op die manier kan men doorgaan met de filialen die beter lopen," zegt Zandbergen. "Maar zo kun je toch afscheid nemen van een deel van het personeel". Mirage-topman Witteveen en de Blokker-directie waren vandaag niet voor aanvullende vragen beschikbaar.

Wibra-topman Bas Duijsens heeft laten doorschemeren interesse te hebben in een aantal winkelpanden van Blokker. "Dit gaat om regio's waar we nog niet zitten", zegt een woordvoerder na vragen van de NOS. Het is volgens Wibra nog te vroeg om hier meer over te zeggen, omdat het allemaal nog in de verkennende fase zit.

Andere leveranciers

Blokker heeft, naast bijna 400 winkels, 45 franchisenemers. Die nemen het Blokker-concept af van Blokker B.V, maar dragen zelf verantwoordelijkheid voor het zakelijke succes van hun winkel.

De vereniging van Blokker-franchisenemers wil nog niet ingaan op de consequenties van het faillissement voor hen. Ze willen eerst weten of er nog interesse is voor de formule. De franchise-winkels zeggen dat ze in principe gewoon doordraaien. "Het staat ons vrij om ook spullen af te nemen van andere leveranciers."

Webshops

Er zijn maar weinig leveranciers die de NOS te woord willen staan. De bedrijven hebben nog geen duidelijkheid over wat het faillissement voor hen zal betekenen. Producent van huishoudelijke artikelen en apparaten Brabantia wil wel reageren en zegt dat een vertrouwde naam in de winkelstraten nu verdwijnt.

"Het retaillandschap is de afgelopen jaren echter flink veranderd. Dat zien wij bij Brabantia ook. Consumenten kiezen er steeds vaker voor om hun aankopen online en elders te doen."

Veel merken hebben hun weg inmiddels gevonden naar de webshops, bevestigt Brabantia. Het is dan ook de vraag of de leveranciers financieel veel pijn zullen leiden door het faillissement.

De komende weken moet duidelijk worden of een doorstart nog mogelijk is of dat het tijdperk van Blokker nu toch echt voorbij is.