Blokker failliet verklaard, winkels blijven voorlopig open

Winkelketen Blokker is failliet verklaard. Eerder kreeg Blokker uitstel van betaling, maar het bedrijf stopt nu definitief.

De winkels blijven voorlopig open. Blokker heeft bijna 400 winkels in Nederland waar 3500 medewerkers werken.

Concurrentie

Het ging al langer niet goed bij Blokker. In de winkelstraat is er grote concurrentie van koopjeswinkels en andere zaken met huishoudelijke artikelen.

Ook online heeft Blokker nooit serieus kunnen meekomen. In de laatste jaren kampte het bedrijf met een forse belastingschuld, opgebouwd in de coronaperiode.

Imperium

In de daaropvolgende decennia is Blokker niet meer weg te denken uit de winkelstraat. Als Jaap Blokker in 2011 overlijdt, zijn er ruim 25.000 werknemers en bijna 3000 winkels Daaronder vallen ook de aangesloten winkels van Bart Smit, Leen Bakker, Xenos en Marskramer.