NOS Nieuws • vandaag, 19:11 Geldnood Blokker volgt op jaren van reorganisaties en verliezen

Al tien jaar zit Blokker af en toe in zwaar weer. Vanochtend maakte de winkelketen bekend dat ze uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. In de 128 jaar dat het bedrijf bestaat, waren de problemen niet eerder zo nijpend. Wat ging eraan vooraf?

Blokker heeft nog ruim 400 winkels in Nederland, waar zo'n 3500 mensen werken. Ruim tien jaar geleden was het vele malen groter. In 2011 had Blokker meerdere winkelketens met 3000 winkels en 25.000 werknemers. Drie jaar later leed Blokker voor het eerst verlies.

"Een Blokker in elk dorp, zijn we kwijt," zegt retaildeskundige Dirk Mulder. "Maar misschien ligt daar juist wel het probleem. De vraag is of er voldoende mensen komen om de producten te kopen en je kan je afvragen of de propositie nog wel past in deze tijd."

Blokker groeide na de oprichting in 1896 uit tot vast onderdeel van de Nederlandse winkelstraat. Lange tijd werd het gezien als dé winkel voor huishoudelijke artikelen. Het was een familiebedrijf. In 1975 namen Jaap Blokker en zijn broer het over van hun vader. "Jaap Blokker stond bekend als een micro-manager", vertelt retaildeskundige Rupert Parker Brady. "Alles moest volgens zijn regels."

Toen Jaap Blokker in 2011 overleed, was de concurrentie dicht bij de positie van Blokker gekomen. Zo groeide de Action hard, en ook Bol.com was in opkomst. In een webwinkel had Jaap Blokker niet geloofd. Veel deskundigen zien dat als een van de oorzaken van de neergang. "Ze zijn veel te laat begonnen met online," aldus Parker Brady. "Hij ging niet met de tijd mee. En Action haalde ze in met lage prijzen. Het was dus een slecht uitgangspunt."

Reorganisaties

Na het eerste verliesjaar volgden jaren van reorganisaties. In 2015 maakte Blokker alsnog de stap naar online. Een jaar later probeerde de directie om de keten een fris imago te geven. De bekende blokletters werden vervangen door het huidige logo, 450 van de 600 winkels werden vernieuwd en Sex and the City-actrice Sarah Jessica Parker werd ingehuurd voor een reclame.

Blokker Blokker-reclame met Sarah Jessica Parker (2016)

Het mocht niet baten. Een jaar later, in 2017, leed Blokker een recordverlies van netto 344 miljoen euro. Er kwam opnieuw een reorganisatie, waarbij 200 winkels hun deuren moesten sluiten en 2000 banen werden geschrapt. Ook werd dochterbedrijf Leen Bakker verkocht. De speelgoedketens Bart Smit en Toys XL werden ondergebracht bij Intertoys.

In 2018 zette de familie Blokker het bedrijf te koop. Toenmalig president-commissaris Michiel Witteveen kocht het bedrijf in 2019 voor het symbolische bedrag van een euro. Hij kreeg zelfs een smak geld mee waarmee hij kon proberen het bedrijf weer winstgevend te maken.

Sindsdien lijdt Blokker, nu onderdeel van Mirage Retail Group, minder verlies, maar net als veel andere bedrijven kampt het sinds de coronapandemie wel met hoge schulden. Dochterbedrijf BCC vroeg al faillissement aan in het najaar van 2023.

Blokker in elk dorp

In februari dit jaar stond Blokker weer in de etalage. Toen het bedrijf in mei een geldschieter vond, was de verkoop van de baan. Maar de 35 miljoen euro van een Amerikaanse investeringsmaatschappij was niet genoeg om het bedrijf te redden.

Naast coronaschulden heeft Blokker te maken met stijgende loonkosten en hoge huren. Dit jaar wisselde Blokker van kredietverstrekker. Het bedrijf moest een aantal noodmaatregelen nemen waardoor acute geldproblemen zijn ontstaan, zegt het bedrijf.

Daarom vraagt het bedrijf nu om uitstel van betaling. "Het zit hem vooral in die enorme lasten en schulden. Ze zijn ook niet te benijden om wat op hen afkomt", zegt Parker Brady. "Met een faillissement kan Blokker afscheid nemen van een aantal partijen en misschien verdergaan met wat minder winkels." Hij vermoedt dat Mirage zelf een doorstart wil maken met Blokker in afgeslankte vorm.

Retaildeskundige Mulder verwacht een faillissement. "Alleen geloof ik wel echt in de toekomst van Blokker. De afgelopen jaren hebben ze heel goed gebouwd. Zowel aan de achterkant, als in de winkels en online."

De komende tijd onderzoekt de bewindvoerder welke mogelijkheden er zijn voor een toekomst van Blokker.