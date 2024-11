ANP Een filiaal van Blokker in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 10:04 • Aangepast vandaag, 10:32 Blokker vraagt uitstel van betaling aan, zit in 'acute geldnood'

Winkelketen Blokker verkeert in grote problemen en heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt het bedrijf in een verklaring. Uitstel van betaling gaat vaak vooraf aan een faillissement. De winkels van Blokker blijven voorlopig open. De webshop is gesloten.

Het bedrijf spreekt van "onvoorziene tegenvallers" die hebben geleid tot "acute geldnood". Een bewindvoerder gaat samen met het bedrijf de toekomst van Blokker onderzoeken. Aan welke scenario's wordt gedacht, wordt niet gezegd. Uitstel van betaling moet "rust" brengen om over die toekomst na te denken.

Pauline Boerman, CEO van Blokker, zegt in een persbericht: "Dit is een moeilijke beslissing en wij betreuren de onzekerheid die dit creëert voor alle betrokkenen die ons de afgelopen jaren zo trouw hebben gesteund, inclusief medewerkers, franchisenemers, leveranciers en klanten."

Het gaat al lang slecht met Blokker. Het bedrijf heeft onder meer te maken met een forse belastingschuld opgebouwd in de coronaperiode.

Zware concurrentie

In augustus waarschuwde accountant KPMG al dat er snel maatregelen nodig waren om te voorkomen dat Blokker in de herfst in geldnood zou komen. Moederbedrijf Mirage Retail Group had slechts enkele maanden om een nieuwe geldschieter te vinden of bedrijfsonderdelen te verkopen om Blokker overeind te houden.

Dat leek deze week te zijn gelukt, toen Mirage meldde dat dochter Intertoys was verkocht aan het Belgische familiebedrijf ToyChamp. Voor de overname is nog wel de goedkeuring nodig van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In de verklaring van vandaag zegt het bedrijf dat het eerder dit jaar gedwongen was een aantal "noodmaatregelen" te nemen, met als gevolg dat geld in kas even belangrijker was dan voldoende voorraad of winstgevendheid. Hierdoor is er minder verdiend. Daar kwamen de belastingschulden nog bij. Daardoor is dus acute geldnood is ontstaan. Dit oplossen is tot nu toe niet gelukt, zegt het bedrijf.

400 winkels

Blokker heeft bijna 400 winkels en ruim 3500 werknemers. Het bedrijf in huis-, tuin en keukenspullen werd in 1896 opgericht door de Hoornse familie Blokker. Door zware concurrentie van goedkope discounters raakte de keten in verval. De familie verkocht het bedrijf in 2019 aan Mirage Retail Group van ondernemer Michiel Witteveen. Die schermde zelfs enige tijd met een beursgang van Blokker.

Vorig jaar ging een Mirage-dochter al failliet: elektronicaketen BCC. Big Bazar, dat vorig jaar omviel, werd in 2019 al verkocht.