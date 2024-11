Hoe moet het verder met Douwe Egberts-punten? 'Niet van geslapen'

Verzamelaars van Douwe Egberts-punten zitten in onzekerheid nu de spaarpunten vanwege financiële problemen bij Blokker niet meer ingeleverd kunnen worden. "Ik heb vannacht een paar uur wakker gelegen, ik weet het gewoon even niet", zegt fanatieke spaarder Adrie Steenbergen (75) uit Montfoort tegen RTV Utrecht .

Steenbergen en haar man krijgen de punten veelal van anderen. Dagelijks zijn ze bezig met het knippen, tellen en bundelen van alle punten. Soms uren per dag. "Dit is voor mij zo'n mooi tijdverdrijf", zegt de vrouw.

Douwe Egberts laat weten dat de waardepunten hun geldigheid behouden maar dat er nu nog niets duidelijk is over hoe het verder moet met het verzilveren van de punten. "Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dat hier melden", schrijft het koffiemerk in een verklaring.