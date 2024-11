De Jong traint direct mee bij Oranje voor duel met Hongarije, Verbruggen traint apart

Frenkie de Jong is dinsdagmiddag in Zeist gewoon verschenen op de eerste training van het Nederlands elftal richting het Nations League-duel met Hongarije zaterdag in Amsterdam.

Zorgen

De Jong is net terug van een enkelblessure die hem maanden aan de kant hield. Hij miste onder andere het EK in Duitsland. De middenvelder kwam op 10 september vorig jaar voor het laatst in actie voor Oranje, dat was in een uitwedstrijd tegen Ierland.