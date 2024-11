Medvedev verslaat De Minaur op ATP Finals en imiteert zegegebaar Depay

De Minaur naar Rotterdam

Alex de Minaur komt volgend jaar opnieuw naar het ABN AMRO Open, begin februari in Rotterdam. De Australische nummer negen van de wereld verloor dit jaar in de finale in Ahoy van de Italiaan Jannik Sinner.

"Voor De Minaur is 2024 het jaar van zijn definitieve doorbraak. Zijn finaleplaats in Rotterdam en toernooioverwinningen in Rosmalen en Acapulco hielpen hem om in de top tien van de wereld te komen en te blijven. Het is mooi dat beide finalisten van de afgelopen editie nu weer in actie zullen komen", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek via de organisatie.