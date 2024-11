Reuters Jannik Sinner

NOS Sport • vandaag, 16:03 • Aangepast vandaag, 22:33 Sinner opent ATP Finals sterk, Fritz verslaat boze Medvedev

Jannik Sinner is goed begonnen aan de ATP Finals in Turijn. De Italiaanse nummer één van de wereld was in zijn eerste groepswedstrijd van het eindejaarstoernooi een klasse beter dan de debuterende Australiër Alex de Minaur: 6-3, 6-4.

De Minaur probeerde Sinner met vertragende sliceballen uit zijn ritme te halen, maar de Italiaan had overal een antwoord op. De Australiër zorgde op 1-1 in de eerste set wel brutaal voor de eerste break van de partij, maar Sinner stelde daarna direct orde op zaken.

Was er dan helemaal geen vuiltje aan de lucht voor Sinner? Nou, helemaal vlekkeloos verliep het niet voor de regerend Australian Open- en US Open-kampioen. Hij sloeg in de partij twintig onnodige fouten, een aantal dat wat aan de hoge kant is.

Daarnaast deed de Italiaan tijdens de kantwissel af en toe wat rekoefeningen en hij voelde soms zichtbaar aan zijn buikspier. Dat kan duiden op wat fysiek ongemak.

AFP Jannik Sinner doet tijdens een kantwissel wat rekoefeningen

Fysiek ongemak of niet, Sinner verspilde tegen De Minaur in ieder geval weinig energie in de partij die een herhaling was van de finale van het ABN Amro Open in Rotterdam.

Winst Fritz

De thuisfavoriet speelt in de tweede groepswedstrijd tegen Taylor Fritz, die net als Sinner goed startte in de Ilie Nastase-groep. De Amerikaan was eerder op de dag met 6-4, 6-3 te sterk voor de Rus Danill Medvedev.

Reuters Taylor Fritz

Medvedev staat te boek als een speler die het mentaal af en toe niet op orde heeft en ook zondagmiddag kookte de mondiale nummer vier over. Zo leverde hij de eerste set in door drie dubbele fouten op een rij te slaan.

De sterk serverende Fritz bleef ondertussen onverstoord doorspelen en brak Medvedev met wat fortuin op 3-2 na een bal die op zijn frame terecht was gekomen.

Medvedev kookt over

Fritz was blij met de break, maar verontschuldigde zich wel nog netjes voor zijn mazzelbal. Medvedev was er ondertussen helemaal klaar mee, gooide zijn racket weg en kreeg daardoor zijn tweede waarschuwing. Dat kwam de Rus op een strafpunt te staan.

Het incident deerde Fritz niet en de Amerikaan, die in 2022 halvefinalist was en voor de tweede keer deelneemt, denderde snel door naar de winst.

Reuters Danill Medvedev is er even helemaal klaar mee in zijn partij tegen Taylor Fritz

Maandag is het op de ATP Finals de beurt aan de John Newcombe-groep met de partijen Carlos Alcaraz-Casper Ruud en Alexander Zverev-Andrej Roebljov.