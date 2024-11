Reuters Coco Gauff na het winnende punt van WTA Finals

NOS Sport • vandaag, 20:56 Gauff wint enerverende finale WTA Finals en treedt in voetsporen Serena Williams

Coco Gauff heeft de WTA Finals op haar naam geschreven. De Amerikaanse was in de spannende finale in Riyad met 3-6, 6-4, 7-6 (2) te sterk voor Zheng Qinwen uit China.

De 20-jarige nummer drie van de wereld is de eerste Amerikaanse winnares sinds Serena Williams in 2014 het afsluitende toernooi voor de vijfde keer won.

Zheng was de tweede Chinese finaliste na Li Na in 2013. De 22-jarige olympisch kampioene van Parijs is vanaf maandag de nummer 5 van de wereld, haar hoogste notering ooit. Gauff blijft derde.

Enerverende partij

De enerverende partij golfde op en neer. In het eerste bedrijf haalde Gauff gemakkelijker haar opslag binnen, maar bij een 3-4 stand leverde ze plots haar servicebeurt op love in. Het kostte haar uiteindelijk de eerste set.

Zheng had de smaak te pakken en kwam in set twee met 3-1 voor. Gauff rechtte de rug, sloeg de bal steeds dieper in het veld en nam met vier games op rij een voorschot op winst van de tweede set.

In de derde set maakte Gauff tot twee keer toe een break achterstand goed. Op 6-5 kreeg ze twee wedstrijdpunten, maar de taaie Zheng werkte die weer weg. In de tiebreak sloeg Gauff na ruim drie uur op haar vijfde matchpoint toe.