Zheng na riante zege naar halve finales WTA Finals, eerste nederlaag Sabalenka

Zheng Qinwen heeft de halve finales bereikt van de WTA Finals in Riyad. De Chinese overklaste de Italiaanse Jasmine Paolini met 6-1, 6-1. De debutanten maakten in een onderling duel uit wie zich in de paarse groep als tweede zou plaatsen voor de halve finales.

Aryna Sabalenka was al zeker van de groepswinst, daardoor kon de Belarussische vandaag een 4-6, 6-3, 1-6 nederlaag lijden tegen de Kazachse Jelena Rybakina, die al uitgeschakeld was.

Twaalf aces

De olympisch kampioene had niets te vrezen van de in Riyad ook in het dubbelspel actieve Italiaanse. Na iets meer dan een uur had ze de overwinning dan ook al op zak.