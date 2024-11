AFP Coco Gauff viert een punt tegen Iga Swiatek

NOS Sport • vandaag, 18:23 Gauff zeker van halve finales bij WTA Finals na zeldzame zege op Swiatek

Coco Gauff heeft bij de WTA Finals in Saudi-Arabië voor een verrassing gezorgd. De Amerikaanse won met 6-3, 6-4 van de Poolse Iga Swiatek, die elf van de twaalf eerdere duels met Gauff zonder setverlies gewonnen had. Door deze zege is ze al zeker van een plek in de halve finales.

Beide speelsters hadden in Riyad hun eerste wedstrijd gewonnen. De als tweede geplaatste Swiatek was in drie sets te sterk voor de Tsjechische Barbora Krejcikova. Gauff (3) had al eerder in twee sets haar landgenote Jessica Pegula geklopt.

Vier games op rij

Op het spel stond de koppositie in de oranje groep. Gauff zette Swiatek vanaf het begin onder druk. Nadat de Poolse enkele breakpoints had overleefd, won Gauff bij 3-2 achter vier games op rij en daarmee de eerste set.

De Amerikaanse worstelde in de tweede set met haar opslag, keek mede dankzij negen dubbele fouten twee keer tegen een break achterstand aan, maar wist de schade knap te herstellen.

In de paarse groep is Aryna Sabalenka met twee overwinning al zeker van een plek in de halve finales.

Door de nederlaag van Swiatek zal de Belarussische Sabalenka voor het eerst het seizoen als nummer één van de wereld afsluiten.