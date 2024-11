Reuters Aryna Sabalenka

NOS Sport • vandaag, 20:06 Sabalenka verkeert ook bij WTA Finals in bloedvorm en is halvefinaliste

Aryna Sabalenka heeft bij de WTA Finals in het Saudische Riyad ook haar tweede groepsduel gewonnen. De nummer één van de wereld uit Belarus zette de Italiaanse Jasmine Paolini met 6-3, 7-5 aan de kant.

De regerend kampioene van de Australian Open en US Open is door haar zege zeker van een plaats in de halve finales. Het is nog onbekend wie Sabalenka bij de laatste vier treft.

Sabalenka verkeert deze periode sowieso in vorm. Ze won 22 van haar laatste 23 partijen, wat haar titels in Cincinnati, op de US Open en in Wuhan opleverde. De tennisster eindigt het seizoen als mondiale nummer één als ze woensdag ook haar laatste groepswedstrijd wint van de Kazachse Jelena Rybakina.

Toernooidebutant Paolini, dit jaar finaliste op Roland Garros en Wimbledon, strijdt dan in het derde en laatste groepsduel met Zheng Qinwen uit China om het tweede ticket voor de halve eindstrijd.

Reuters Jasmine Paolini

Qinwen, in januari nog finaliste op de Australian Open, hield namelijk haar kansen intact door Rybakina op haar tweede nederlaag in Riyad te trakteren: 7-6 (4), 3-6, 6-1. Rybakina maakt hierdoor geen kans meer op een plaats in de halve finales.

Swiatek

In de andere groep staan dinsdag de partijen Iga Swiatek-Coco Gauff en Barbora Krejcíková-Jessica Pegula op het programma. Swiatek, de titelhoudster, en Gauff wonnen hun eerste groepswedstrijd.