EPA Iga Swiatek

NOS Sport • vandaag, 20:35 Swiatek en Gauff beginnen goed aan WTA Finals in Saudi-Arabië

Iga Swiatek heeft met veel moeite haar eerste partij bij de WTA Finals in Saudi-Arabië gewonnen. De nummer twee van de wereld versloeg Barbora Krejcíková in de oranje groep met 4-6, 7-5, 6-2.

De Amerikaanse Coco Gauff won in dezelfde groep van landgenote Jessica Pegula: 6-3, 6-2.

De 23-jarige Poolse Swiatek had na de US Open rust genomen en speelde haar eerste partij in twee maanden. De titelhoudster, die de laatste twee duels met Krejcíková had verloren, kwam aanvankelijk matig voor de dag. Ze worstelde met haar opslag en vond niet de juiste lengte in haar slagen.

Nadat Swiatek in de tweede set twee keer haar service met een dubbele fout had ingeleverd (0-3), vond ze ineens toch haar ritme. Ze heerste in de rally's, maakte amper fouten en won dertien van de zeventien games.

Gauff klaart klus in vijf kwartier

De nummer drie van de wereld Gauff was op basis van ranking en recente vorm favoriete, maar Pegula (6) was dat op basis van het verleden (vier zeges in vijf partijen).

AFP Coco Gauff

Gauff speelde sinds eind september tien partijen, won een toernooi en leed één nederlaag (tegen Aryna Sabalenka). In dezelfde periode stond Pegula vijf keer op de baan (drie zeges).

De 20-jarige Gauff sloeg twee keer zo veel winners en op de service van de tien jaar oudere Pegula maakte ze meer punten dan haar landgenote (28 om 26). Binnen vijf kwartier had Gauff de klus geklaard in Saudi-Arabië.

Zaterdag won de Belarussische Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, met 6-3, 6-4 van de Chinese Zheng Qinwen (7). De Italiaanse Jasmine Paolini (4) versloeg de Kazachse Jelena Rybakina (5) met 7-6 (5), 6-4. De nummer één en twee van iedere poule gaan naar de halve finales.