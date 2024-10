ANP Carlos Alcaraz na een demonstratiewedstrijd in december 2023

NOS Sport • vandaag, 07:10 Toptennissers strijden in Saudi-Arabië om grootste prijzenpot ooit, ondanks kritiek

Rafael Nadal wordt 'geboren' uit gravel, Jannik Sinner boetseert zijn eigen standbeeld door harde services tegen marmer te slaan en Holger Rune staat als kapitein op een Vikingschip. Aan dramatiek geen gebrek in een promotievideo voor het nieuwe, extreem lucratieve toernooi op de tenniskalender: de Six Kings Slam in Saudi-Arabië.

Naast het genoemde trio worden ook Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev in de bombastische video voorgesteld als deelnemers aan het toernooi. Gezamenlijk zijn zij de 'Zes Koningen' die de komende drie dagen om de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het tennis gaan spelen.

De trailer ter promotie van de Six Kings Slam:

Op de Six Kings Slam ontvangt iedere deelnemer gegarandeerd 1,5 miljoen dollar (omgerekend 1,37 miljoen euro) aan startgeld. De winnaar krijgt nog eens 6 miljoen dollar extra. Dat zijn ongekende bedragen. Ter vergelijking: Sinner kreeg vorige maand 3,6 miljoen dollar voor zijn winst op de US Open, een van de vier traditionele grandslams in het tennis.

De astronomische prijzenpot verklaart waarom 's werelds beste tennissers zich hebben laten verleiden tot deelname. Maar zoals wel vaker met sportevenementen in het Midden-Oosten, is ook dit toernooi in Saudi-Arabië niet onomstreden.

Overvolle kalender

Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de speelkalender die, net als in het voetbal, overvol is. Alcaraz stelde in september nog dat de tenniskalender "te vol en te nauw" is en soms de motivatie te missen voor alweer een nieuw toernooi. Dat geluid klinkt ook bij de vrouwen: toppers als Iga Swiatek en Elina Svitolina maakten dit jaar vergelijkbare statements.

Nadal klaagt zelfs al veel langer over een overvolle tenniskalender. In 2011 liet hij aan ESPN weten een oplossing te willen voor het grote aantal wedstrijden, waarbij hij zich uitsprak over toernooiorganisaties die volgens hem niet aan de gezondheid van de spelers denken.

Toch gaan Alcaraz, Nadal en hun collega's aan het einde van een zwaar seizoen naar Saudi-Arabië voor een toernooi dat niet eens ATP-punten oplevert.

Mensenrechten 'onverminderd slecht'

Naast de volle speelkalender is er een andere belangrijke reden waarom veel mensen in de tenniswereld kritisch zijn op het nieuwe evenement: de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië, die door experts "onverminderd slecht" wordt genoemd.

Al in 2018 riep Amnesty International Djokovic en Nadal op om geen demonstratiewedstrijd in Saudi-Arabië te spelen. Dat verzoek was aan dovemansoren gericht en de twee speelden hun lucratieve partij. Nadal verbond zich dit jaar zelfs aan het land als 'ambassadeur van het Saudische tennis'.

Vanzelfsprekend liet Nadal dan ook weten enthousiast te zijn over de Six Kings Slam. Dat geldt echter niet voor iedereen in de tenniswereld.

ANP Nadal (l) en Alcaraz tijdens de Olmypische Spelen in Parijs

"Niemand is geïnteresseerd in showtennis", liet drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray zich al ontvallen op X. Hij kreeg bijval van Dietloff von Arnim, voorzitter van de Duitse tennisbond. "Als iemand klaagt over de zware werkdruk en vervolgens een showtoernooi speelt, is dat een beetje vreemd", zei hij over Alcaraz.

Eerder al lieten oud-tennissters Chris Evert en Martina Navratilova zich kritisch uit over het feit dat de WTA-finals dit jaar in Saudi-Arabië worden gehouden. Zij stelden dat de waarden van de WTA in schril contrast staan met die van Saudi-Arabië en spraken van een "verslechtering" in de tenniswereld.

De Saudische 'General Entertainment Authority' zal niet wakker liggen van alle kritiek en aantijgingen van sportswashing - het verwijt dat de flagrante mensenrechtenschendingen worden verbloemd door grote sportevenementen te organiseren. Zij beloven "drie onvergetelijke dagen met legendes uit het tennis."