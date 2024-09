Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 13:24 Meer discussie dan ooit over Engelse speelkalender, na uitspraken en blessure Rodri

Het was al een onderwerp, maar na de zware knieblessure van Manchester City-middenvelder Rodri staat de volle speelkalender in het Engelse voetbal meer ter discussie dan ooit.

Dat juist Rodri misschien wel het hele seizoen moet missen na zijn knieband te hebben beschadigd tegen Arsenal, was ook wel heel wrang. Een paar dagen eerder had hij nog gedreigd met een staking van topspelers als er niets zou worden gedaan aan het drukke speelschema.

"Tussen de veertig en vijftig wedstrijden kan een speler op het hoogste niveau presteren, dat is het maximum", sprak Rodri zich uit. "Niet alles zou om geld of marketing moeten draaien. Er moet ook voor ons gezorgd worden."

Vakanties

Rodri kreeg meteen na die woorden al bijval van collega's uit het internationale topvoetbal. Maar na zijn blessure is de toon nog steviger geworden. "Hoe veel we nu van spelers vragen, begint gevaarlijke vormen aan te nemen", zei Ange Postecoglou, de trainer van Tottenham Hotspur.

Postecoglou wees erop dat het niet alleen om het aantal wedstrijden gaat, maar vooral ook om het gebrek aan vrije weken. "Dat is een nog groter probleem. Spelers hebben tussen seizoenen geen vakantie meer, zoals dat vroeger wel was. Anders gaan we naar een situatie toe waar de beste spelers in veel wedstrijden niet meer worden opgesteld."

Spurs-aanvaller Son Heung-min sloot zich erbij aan. "We reizen ook ontzettend veel. Voor jezelf zorgen is dan lastig. Mentaal en fysiek ben je er soms niet eens klaar voor om te spelen, maar dan doe je dat toch. En dan is de kans op blessures natuurlijk levensgroot."

ANP Spurs-spelers zien hoe Micky van de Ven behandeld worden

Dinsdag uitte Manchester United-trainer Erik ten Hag zijn zorgen. Zijn rechtsback, oud-Ajacied Noussair Mazraoui, deed dat ook. "Je speelt rond de 70 wedstrijden als topclub. In een gemiddelde selectie zitten misschien twee spelers die dat fysiek aankunnen. De rest niet. Maar ik zie vooralsnog geen oplossing voor het probleem."

Een veelzeggende statistiek werd door de internationale spelersvakbond FIFPRO aangehaald: op zijn achttiende had Kylian Mbappé al meer dan twee keer zo veel officiële wedstrijden gespeeld als Thierry Henry op die leeftijd.

Echt staken?

Het is de vraag of er uiteindelijk ook echt gestaakt zal worden in de Premier League. Simpel is dat niet, in een wereld waar zo veel financiële belangen spelen.

Wereldvoetbalbond FIFA kaatste de bal onlangs bovendien terug naar de nationale competities en clubs zelf. "Sommige competities, die hun eigen regels maken, handelen puur uit commercieel eigenbelang. Hypocriet, zonder enige rekening te houden met de rest van de wereld. Zij zien kennelijk het liefste een kalender vol vriendschappelijke wedstrijden en summer tours."

Daarmee doelde de mondiale voetbalbond op de internationale oefentrips die clubs organiseren na het seizoen. Zo ging het AC Milan van Oranje-international Tijjani Reijnders twee weken voor het EK nog naar Australië, om daar voor een goede vergoeding een oefenpotje te spelen.

ANP AC Milan speelde eind mei, kort na het seizoen en voor het EK, in Perth tegen competitiegenoot AS Roma

Een staking rond interlands lijkt dan ook een meer voor de hand liggende mogelijkheid voor spelers. Dat klonk ook door in de woorden van Maheta Molango, de voorzitter van de Engelse spelersvakbond bij de BBC. "De competitie is voor de spelers hun levensonderhoud. Laten we dus vooral kijken naar de interlandkalender en hoe die eruit zou moeten zien."

Een ding is voor City-trainer Pep Guardiola in ieder geval zeker. Voorlopig doen zijn vaste basisspelers in de League Cup (het tweede bekertoernooi van Engeland) niet meer mee. "Dat kan ik nu vast aankondigen voor de volgende ronde. We gaan geen energie meer verspillen aan dit toernooi. Als er blessures zijn, speelt ons tweede elftal."