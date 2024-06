ANP

NOS Voetbal • vandaag, 15:21 Spelersvakbond FIFPro wil via Europese rechtbank WK voor clubs dwarsbomen

In een poging het nieuwe WK voor clubteams te dwarsbomen, onderneemt de mondiale voetballersvakbond FIFPro juridische stappen tegen het bestuursorgaan van de wereldvoetbalbond FIFA.

Die heeft volgens FIFPro het nieuwe toernooi, dat volgend jaar voor het eerst moet plaatsvinden, er eenzijdig doorgedrukt. De vakbond vindt de huidige voetbalkalender overbelast en onwerkbaar. Het WK voor clubs is de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

Een maand geleden liet de FIFA weten niet van plan te zijn het nieuwe toernooi met 32 voetbalclubs te verplaatsen, toen FIFPro daarop had aangedrongen en had gedreigd een juridische claim in te dienen.

Die claim is donderdag daadwerkelijk ingediend door de Engelse (PFA) en Franse (UNFP) spelersvakbond. Beide leden van de Europese divisie van FIFPro hebben hun claim neergelegd in België, bij de Brusselse rechtbank koophandel, in de hoop dat de Europese rechtbank zich er uiteindelijk over zal buigen.

De advocaat is Jean-Louis Dupont, die FIFA en UEFA in 1995 tot het Bosman-arrest dwong. Geen kleine jongen. VVCS-directeur Louis Everard

"Deze twee spelersvakbonden vechten de wettigheid aan van de FIFA-beslissingen om eenzijdig de internationale wedstrijdkalender vast te stellen, in het bijzonder de beslissing om de FIFA Club World Cup 2025 in het leven te roepen en te plannen", zegt FIFPro in een verklaring.

De verenigde spelersvakbonden zijn van mening dat de handelswijze van de FIFA in strijd is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en mogelijk ook met het mededingingsrecht.

In de brief die FIFPro in mei aan de FIFA stuurde, gericht aan FIFA-president Gianni Infantino en secretaris-generaal Mattias Grafstrom, uitte de spelersvakbond zijn bezorgdheid over de toename van het aantal voetbalcompetities. Volgens de vakbond gaat de kalender "de verzadiging te boven, terwijl spelers over hun grenzen worden geduwd, met aanzienlijke blessurerisico's tot gevolg."

Pro Shots Manchester City is de huidige wereldkampioen bij de clubteams

Over de kans van slagen durft directeur Louis Everard van de Nederlandse spelersvakbond (VVCS) geen uitlatingen te doen. "Maar de advocaat namens de PFA en UNFP is Jean-Louis Dupont, die FIFA en UEFA in 1995 tot het Bosman-arrest dwong. Dat is geen kleine jongen."

Aan de eerste editie van het WK voor clubs doen overigens geen Nederlandse clubs mee.