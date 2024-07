Internationale spelersvakbond dient klacht in tegen FIFA over overvolle speelkalender

De organisatoren van de Europese voetbalcompetities en de internationale spelersvakbond FIFPro dienen bij de Europese Commissie een klacht in over de wereldvoetbalbond FIFA.

"De internationale wedstrijdkalender is nu verzadigd en is onhoudbaar geworden voor nationale competities en er is een risico voor de gezondheid van de spelers", schrijven de organisaties.