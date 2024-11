Gauff na winst op Sabalenka naar eindstrijd WTA Finals, ook Zheng finaliste

EPA Coco Gauff

Coco Gauff (WTA-3) heeft de eindstrijd van de WTA Finals bereikt. In Riyad won ze van Aryna Sabalenka, de Belarussische nummer één van de wereld: 7-6 (4), 6-3.

In de finale treft ze Qinwen Zheng (WTA-7). De Chinese bereikte voor het eerst de eindstrijd van het toernooi door Barbora Krejcikova (WTA-13) in twee sets te verslaan.

Ook voor de Amerikaanse Gauff is het haar debuut in de finale, nadat ze vorig jaar in de halve finales verloor van landgenote Jessica Pegula.

Aan elkaar gewaagd

Gauff en Sabalenka troffen elkaar acht keer eerder en wonnen beide even vaak. Een maand geleden was de Belarussische in drie sets te sterk in de halve finales van het WTA-toernooi van Wuhan.

Ook in de Saudische hoofdstad ontliepen de twee elkaar weinig. De Amerikaanse trok in de lange rally's vaker aan het langste eind, maar Sabalenka leek de eerste set voor het grijpen te hebben. Op 6-5 kon ze de set uitserveren, maar de mondiale nummer één faalde.

In de tiebreak die volgde denderde de 20-jarige Gauff over haar tegenstander heen: 7-4.

Aryna Sabalenka

Ook de tweede set was het een waar gevecht tussen de twee powertennissers. Sabalenka had tijd nodig om zich te herpakken na het setverlies, produceerde te veel onnodige fouten en verloor twee keer haar opslag.

Kansen om Gauff pijn te doen kreeg Sabalenka ook. Op een stand van 4-2 kreeg de Belarussische een reeks aan breekkansen. Pas bij poging acht was het raak.

In het vervolg slaagden beide speelsters er niet in om hun opslagbeurt te behouden, waardoor Gauff er met de winst vandoor ging (6-3).

Sterk serverende Zheng

Eerder op de dag versloeg Qinwen Zheng de Tsjechische Barbora Krejcikova: 6-3, 7-5. De Chinese won de openingsgame op love en ze brak direct de opslag van Krejcikova.

Zheng, die olympisch kampioene werd in Parijs, serveert al het hele toernooi ijzersterk. Dat deed ze ook tegen Wimbledonkampioene Krejcikova. De 22-jarige Chinese serveerde de eerste set uit met opnieuw een ace, haar zevende van de openingsset.

Qinwen Zheng

De 28-jarige Krejcikova, die een wisselvallig seizoen speelt, was in de tweede set beter opgewassen tegen haar opponent. Zheng plaatste twee vroege breaks, maar Krejcikova knokte zich na een 3-0 achterstand terug in de set.

Met een break op 5-5 ging de winst toch naar Zheng. Voor de Chinese is het haar zesde finale van jaar. Ze won titels in Parijs, Tokio en Palermo en verloor de finales van de Australian Open en Wuhan.