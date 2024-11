Krejcíková door naar halve finales WTA Finals, Swiatek delft onderspit

Barbora Krejcíková heeft zich op de WTA Finals in Riyad als laatste voor de halve finales geplaatst. De Tsjechische slaagde daarin door Coco Gauff met 7-5 en 6-4 te verslaan. De Amerikaanse was al verzekerd van een plaats bij de laatste vier, maar moest wel winnen om in de halve finales Aryna Sabalenka (WTA-1) te ontlopen.

Swiatek komt nét tekort

Kasatkina was reserve in Riyad, een rol die haar ruim een kwart miljoen euro opleverde. Ze viel in voor Jessica Pegula (WTA-6); de Amerikaanse had zich met een knieblessure afgemeld. De Russin kwam er opnieuw niet aan te pas tegen Swiatek, die in hun laatste vijf partijen nooit meer dan vijf games had verloren.