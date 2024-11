AFP Een teleurgestelde Carlos Alcaraz na zijn nederlaag

NOS Sport • vandaag, 16:14 • Aangepast vandaag, 22:35 Alcaraz heeft buikpijn en verliest van Ruud bij ATP Finals, Zverev verslaat Roebljov

Casper Ruud heeft op de ATP Finals in Turijn verrassend gewonnen van Carlos Alcaraz. De Noor (nummer zes van de ATP-ranking) zette de Spanjaard (nummer drie) met 6-1, 7-5 aan de kant.

Alcaraz gaf na de wedstrijd aan last te hebben van zijn buik, waardoor hij met een valse start aan de ATP Finals begon. Later op de dag won Alexander Zverev in dezelfde groep in twee sets van Andrej Roebljov, 6-4, 6-4.

Ruud overleeft

Alcaraz had zijn vier eerdere partijen op de tour tegen Ruud allemaal gewonnen, maar speelde nu veel te slordig (34 onnodige fouten) om aanspraak op de overwinning te mogen maken. Al kreeg hij voldoende kansen.

Ruud, die bij zijn debuut in 2021 tot de laatste vier reikte en een jaar later verliezend finalist was, overleefde vijf breakpoints in de eerste set en benutte zijn beide breakpoints wel.

Reuters Een blije Casper Ruud na zijn zege

Alcaraz leek langszij te komen, maar kon een 5-2 voorsprong in de tweede set niet vasthouden. De Noor besliste het duel op matchpoint nummer drie met een ace.

Missers

In de avond kwamen Zverev en Roebljov tegen elkaar in actie. De Rus begon sterk en won zijn eerste drie opslagbeurten op love. Zverev, die in 2018 en 2021 het toernooi won, bleef in de race en trok na enkele misperen van Roebljov de eerste set naar zich toe.

De Duitser gaf ook in het vervolg niets weg en Roebljov bezweek in de negende game onder de druk met weer een aantal flinke missers.