NOS Sport • vandaag, 06:43 'Mercy rule' voor Koninkrijksteam: dikke nederlaag tegen Amerikaanse honkballers

De honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden hebben hun tweede wedstrijd op de Premier12 ruim verloren. Tegen de Verenigde Staten, een grootmacht in het honkbal, werd de wedstrijd gestaakt bij een 2-12 achterstand in de achtste inning.

Wanneer er na de zevende inning een verschil van tien punten of meer op het bord staat, wordt in het honkbal de mercy rule gehanteerd. De wedstrijd wordt dan beëindigd, omdat wordt aangenomen dat de achterstand niet meer goed te maken is.

Het Nederlands Koninkrijksteam was goed begonnen aan de Premier12, het officieuze wereldkampioenschap waar de beste twaalf honkbalnaties ter wereld tegen elkaar spelen. Na een spectaculaire comeback won Nederland zaterdag van Panama (9-8).

'Was erg close'

De grote man aan Amerikaanse zijde was Matt Shaw. Als slagman was hij verantwoordelijk voor zeven runs, waaronder de laatste drie waarmee de wedstrijd beslist werd. Die haalde hij binnen middels een homerun.

Bondscoach Evert Jan 't Hoen vertelde na de wedstrijd niet erg te zijn geschrokken van de uitslag. "Het was eigenlijk erg close, in een paar situaties lukte het net niet om terug te komen in de wedstrijd. Het is niet leuk om te verliezen, maar we zijn nog goed op koers om door te gaan naar de volgende ronde."

De volgende wedstrijd van het Koninkrijksteam is tegen Puerto Rico. Die partij wordt (in Nederlandse tijd) gespeeld in de nacht van dinsdag op woensdag om 3.00 uur.