Honkballers Koninkrijksteam met blikvangers Schoop en Gregorius naar officieus WK

Gregorius speelde tien jaar in de grootste Amerikaanse honkbalcompetitie, onder andere bij de New York Yankees en Philadelphia Phillies. Vorig jaar maakte hij zijn rentree bij het Koninkrijksteam bij de EK. Inmiddels speelt Gregorius in de Mexicaanse competitie, net als Schoop, die ook jarenlang in de MLB uitkwam. Beide spelers waren er in 2011 bij toen Nederland de wereldtitel veroverde.