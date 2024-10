Profar bekogeld met ballen na voorkomen homerun: 'Dit heb ik nog nooit gezien'

Honkballer Jurickson Profar van de Diego Padres kende een bizarre avond in de halve finales van de National League in de MLB. De Curaçaoënaar werd door fans van de LA Dodgers bekogeld nadat hij een homerun van dat team voorkwam.

Profar had in de eerste inning Mookie Betts van een homerun 'beroofd' door de bal uit de graaiende handen van fans te houden. Dat vierde de de linksvelder vervolgens uitgebreid door voor het publiek te gaan dansen.

"Dit was een van mijn dromen", vertelt Profar na afloop. "Een homerun stelen."

Het vieren van dat moment werd niet gewaardeerd, bleek later. Profar werd in de zevende inning met ballen bekogeld door de Dodgers-fans. De linksvelder werd daar weer woedend over en vervolgens lag het duel meer dan tien minuten stil.