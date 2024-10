NOS Sport • vandaag, 06:00 Routinier Kemp snakt met Neptunus naar honkbaltitel: 'Daarom brandt het vuurtje nog'

3:46 Kemp en Neptunus wachten sinds 2018 op titel: 'We zouden elk jaar kampioen moeten worden'

De honkballers van Neptunus staan al zes jaar droog. Veel te lang, vindt routinier Dwayne Kemp. De laatste landstitel van de 19-voudig kampioen uit Rotterdam dateert van 2018. Sindsdien gingen vijf finales op rij verloren.

"Het duurt lang, die twintigste titel", zegt de tweede honkman. "Het borrelt wel een beetje hier op de club. Maar ik denk dat we klaar voor zijn."

De eerste stap is gezet. Zaterdag won Neptunus de eerste wedstrijd van de Holland Series door in het eigen Familiestadion HCAW met 5-3 ter verslaan. Vanmiddag staat om 13.30 uur in Bussum het twee duel van de best-of-seven-serie op het programma.

Holland Series bij de NOS De tweede wedstrijd in de Holland Series tussen Neptunus en HCAW is vanmiddag vanaf 13.30 uur te zien bij Studio Sport op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Als de strijd om de landstitel na vier duels nog niet beslist is, worden de vijfde (zondag 13 oktober) en mogelijk zevende wedstrijd (zondag 20 oktober) ook live uitgezonden.

Met zijn 36 jaar behoort Dwayne Kemp tot de routiniers van Neptunus. Als een van drie honkballende zoons van oud-international Adonis Kemp debuteerde hij op zijn vijftiende bij de Rotterdamse club. "Ik liep hier al rond in mijn luier", lacht Kemp.

Afgezien van twee seizoenen bij stadgenoot Sparta-Feyenoord, een kort Amerikaans profavontuur in de organisatie van de Chicago Cubs en een honkbalwinter in Australië, heeft Kemp altijd voor Neptunus gespeeld. Al zeventien jaar.

Choken

Op de vraag waarom Neptunus vijf seizoenen op rij de Holland Series heeft verloren, moet Kemp het antwoord schuldig blijven: "Ik weet het echt niet. We hebben de laatste jaren gechookt, om in honkbaltermen te blijven ."

Orange Pictures Dwayne Kemp

Neptunus heerste vaak in het reguliere seizoen, maar gaf op de beslissende momenten niet thuis, bedoelt Kemp. Zoals vorig jaar in de Holland Series tegen Amsterdam Pirates, toen het een 3-2 voorsprong in de serie verspeelde en een 7-4 voorsprong in de beslissende zevende wedstrijd uit handen gaf.

"Het ligt meer aan ons zelf dan aan de andere teams. Ik wil geen mensen beschadigen, maar twee jaar geleden hebben we als club een flinke dip gehad", zegt Kemp, onder andere doelend op de kansloze 4-0 nederlaag tegen HCAW in de Holland Series in 2022.

Orange Pictures In 2022 wn HCAW de titel door Neptunus met 4-0 te vernederen in de Holland Series

"Maar afgelopen seizoen en dit jaar leeft de club weer, ook in de dug-out. Als ik eerlijk ben moeten wij op papier elk jaar kampioen worden. Maar dat maakt honkbal leuk: je weet nooit wat er kan gebeuren."

Sleutels van het stadion

Neptunus verloor dit seizoen slechts 5 van de 48 wedstrijden. "We draaien een van de beste seizoenen in jaren. Zoals wij nu als groep zijn en spelen, wordt het heel lastig om van ons te winnen. Iedereen staat achter elkaar en kan tegen kritiek. Ik heb er alle vertrouwen in."

Kemp noemt zichzelf een kind van de club. Hij heeft zelfs de sleutels van het stadion, zodat hij altijd het krachthonk in kan. "Ik ben hier vaak, om mezelf in shape te houden. Dit is mijn 'kluppie'. Mijn huis. Het is net alsof ik thuis kom, alleen groet mijn moeder me niet."

De vraag is hoe lang hij nog in zijn 'tweede huis' blijft spelen. Kemp heeft alles al gewonnen, van Nederlandse titels tot Europese titels en zelfs een wereldtitel. "Zolang mijn lichaam het niet opgeeft en ik presteer, ga ik door. Ik wil er wel bij zijn als we die twintigste binnenhalen. Daarom brandt het vuurtje nog."