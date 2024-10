Orange Pictures Arthur Bonevacia

NOS Sport • vandaag, 17:46 Neptunus wint eerste duel in Holland Series van HCAW

De honkballers van Neptunus hebben in de Holland Series, de finale van de play-offs om de nationale titel, een 1-0 voorsprong genomen in de best-of-7-serie. De Rotterdammers wonnen voor eigen publiek de eerste wedstrijd tegen het Bussumse HCAW met 5-3.

In de achtste inning, bij 2-2 en met alle honken bezet, maakte HCAW-pitcher Kaj Timmermans plaats voor Nick Keur. Laatstgenoemde liet met een wilde worp Christian Diaz scoren, waarna een honkslag van Vincent Ahrens ook Dwayne Kemp en Arthur Bonevacia over de thuisplaat bracht.

Holland Series bij de NOS De tweede wedstrijd van de Holland Series tussen HCAW en Neptunus in Bussum is zondag live te volgen op NPO 1 en via de livestream op NOS.nl en via de NOS-app. De wedstrijd begint om 14,00 uur en het commentaar wordt verzorgd door Ronald van Dam en Charles Urbanus.

Dit is de 40ste editie van de Holland Series en Neptunus is recordhouder met negentien titels. De laatste titel van de Rotterdammers dateert echter alweer van 2018. De laatste vijf finales werden verloren. In 2022 was HCAW, dat toen zijn derde titel pakte, te sterk en in 2023 won Amsterdam Pirates.

Favoriet

In het reguliere seizoen en de vervolgcompetitie was Neptunus de nummer één en daarom begonnen de Rotterdammers als favoriet aan deze Holland Series. In de halve finales van de play-offs won Neptunus met 2-0 van DSS/Kinheim in een best-of-3.

In de onderlinge duels dit seizoen won Neptunus elf van de twaalf keer van HCAW. De enige nederlaag was op 31 augustus, toen het in Bussum 3-2 werd voor de thuisploeg. HCAW schakelde in de halve finales van de play-offs regerend kampioen Amsterdam Pirates met 2-0 uit.