EPA Denzel Richardson (25) en Juremi Profar vieren een run van het Koninkrijk der Nederlanden tegen Panama.

NOS Sport • gisteren, 23:40 Honkballers openen Premier12 met spectaculaire comeback tegen Panama: 9-8

De honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden zijn de Premier12, het officieuze WK, begonnen met een spectaculaire overwinning op Panama.

In het eerste groepsduel keek de ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen halverwege tegen een 7-2 achterstand aan, maar won uiteindelijk toch na verlenging met 9-8.

Panama is op papier de zwakste tegenstander in groep A, maar bleek op het veld een geduchte opponent. In de nacht van zondag op maandag is de Verenigde Staten de volgende tegenstander.

Veel op het spel

Nederland werd in 2011 in Panama de laatste wereldkampioen 'oude stijl'. Daarna werd de wereldtitelstrijd vervangen door de World Baseball Classic, het vierjaarlijkse toernooi waar ook de sterren uit de Amerikaanse Major League aan deelnemen.

Aan de Premier12, een prestigieus toernooi met de beste twaalf landen van de wereldranglijst, doen geen spelers mee die actief zijn in de Major League. Maar aan grote namen geen gebrek: zo zijn Didi Gregorius en Jonathan Schoop - beiden jarenlang actief in de Major League en tegenwoordig spelend in Mexico - ook dit toernooi weer blikvangers van het Koninkrijksteam.

Voor de Nederlandse ploeg staat er veel op het spel dit toernooi: een plek bij de beste acht zou betekenen dat de spelers de verloren A-status van NOC*NSF zouden terugverdienen. Vooral voor de in Nederland actieve spelers is het basisinkomen dat voortvloeit uit die status van groot belang om hun sport uit te oefenen.

1:19 De Premier12, het officieuze WK honkbal: hoe werkt het?

Bondscoach 't Hoen koos voor de 37-jarige Shairon Martis als startend werper. Martis, die er in 2011 ook bij was toen Oranje wereldkampioen werd, schreef ooit geschiedenis tegen Panama.

In zijn eerste optreden bij de World Baseball Classic in 2006 slaagde geen enkele Panamees erin het honk te bereiken op de worpen van de toen pas 18-jarige Martis, die zo een 'no-hitter' achter zijn naam kreeg. Bijna twintig jaar later liep het even anders.

Panama slaat als eerste toe

In de eerste slagbeurt kreeg Panama meteen twee slagmannen op de honken, maar mede dankzij een schitterende verdedigende actie van rechtsvelder Denzel Richardson en catcher Hendrik Clementina bleef Oranje zonder schade.

In de eerstvolgende Panamese slagbeurt kreeg Martis met een man op de honken een homerun om de oren van José Ramos, waardoor Panama op 2-0 kwam.

NOS Shairon Martis had het lastig op de heuvel tegen Panama.

Martis bleef het moeilijk houden tegen de Panamese slagmannen en werd na nog twee punten te hebben geïncasseerd in de derde inning vervangen door Kevin Kelly.

Jaime Barria, de startende werper bij Panama, hield het een stuk langer vol. Niet zo gek ook, als je bedenkt dat hij houder is van een bijzonder record in de Major League. In 2018 was hij namelijk namens Los Angeles Angels de werper in de langste slagbeurt in de geschiedenis van de Major League: 13 minuten en 21 pitches.

Barria hield de Nederlanders lang op drie runs, waaronder een homerun van Denzel Richardson.

NOS Jaime Barria, de werper die de langste slagbeurt gooide in de Major League, namens Panama in actie tegen Oranje.

Met Kelly, die deze zomer nog de finaleserie van de Mexicaanse competitie speelde met zijn club Monterrey, op de heuvel kreeg het Koninkrijksteam de controle terug, al moest hij in zijn eerste slagbeurt wel drie binnengelopen punten toestaan.

Daarna gooide Kelly de ene na de andere slagman uit. Sharlon Schoop wist met zijn tweede punt iets terug te doen, maar aan het einde van de vierde inning keek Oranje nog altijd tegen een ruime achterstand aan: 7-3.

Een homerun van opnieuw Sharlon Schoop in de zesde inning luidde de ommekeer in. Werper Barria werd eindelijk vervangen en daarna knabbelde het Koninkrijksteam punt voor punt van de achterstand af.

NOS Sharlon Schoop staat klaar voor een van zijn slagbeurten tegen Panama.

Richardson liet zich gelden met een verre tweehonkslag, aangewezen slagman Dwayne Kemp (in zijn 171ste interland) sloeg daarna het vijfde Nederlandse punt binnen en even later werd het zelfs 7-6.

In de zevende inning werd het zelfs 7-7 door Jonathan Schoop na een wilde worp op zijn broer Sharlon. Ray-Patrick Didder sloeg daarna honkloper Delano Selassa over de thuisplaat: 8-7.

Nóg niet beslist

Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar in de negende inning trok Ruben Tejada met een homerun de stand weer gelijk. Daar bleef het bij en dus kreeg Oranje in de gelijkmakende slagbeurt van de negende inning alsnog de kans om het af te maken.

EPA Zowel Sharlon Schoop (15) als de Panamees Edgard Muñoz raakten tijdens het duel geblesseerd.

Daarin werd de spanning de Panamese werper Alberto Baldonado te veel: hij gooide zijn eerste zeven aangooien allemaal wijd. Het Koninkrijksteam profiteerde niet en dus kwam het aan op verlengingen.

Tie-break

In de Premier12 geldt een speciale tie-breakregel in de 10de (en mogelijk latere) inning. Beide teams mochten namelijk voordat er ook maar een bal geslagen was een loper op het eerste én het tweede honk plaatsen.

Aan werper Juancarlos Sulbarán de lastige taak om Panama van scoren af te houden. De werper van het Rotterdamse Neptunus begon met vier wijd, maar loodste Oranje toch ongeschonden door de inning.

Tenminste, zo leek het. De Panamese bondscoach tekende namelijk protest aan tegen de 'uit' op het eerste honk. Na bestudering van de beelden bleek de voet van Delano Selassa wel degelijk contact te maken met het honk.

NOS Vreugde bij de honkballers na het beslissende punt in de tiende inning tegen Panama.

Selassa zelf kwam vervolgens aan slag: hij sloeg de bal via een wat fortuinlijke stuit hoog de lucht in en bracht honkloper Clementina zo in scoringspositie op het derde honk.

Richardson en Rushenten Tomsjansen kregen echter drie slag en dus kwam het aan op Didder. De man die ook voor de 8-7 had gezorgd sloeg de bal diep in het buitenveld tussen twee Panamezen in en zorgde zo voor de overwinning.

NOS Het programma in de groepsfase van de Premier 12 voor het Nederlandse Koninkrijksteam.