Leerdam soeverein op 1.000 meter, Daleman (17) verrast met kwalificatie wereldbeker

Jutta Leerdam heeft haar status als specialist en grote favoriet op de 1.000 meter bij het wereldbekerkwalificatietoernooi in Heerenveen waargemaakt. De grootste verrassing was de pas 17-jarige Angel Daleman, die knap tweede werd.

Nadat Leerdam vrijdag bij afwezigheid van Femke Kok al de 500 meter had gewonnen, was ze op de kilometer ook niet bij te houden. Met 1.13,72 was Leerdam veel sneller dan Daleman (1.15,10) en Antoinette Rijpma-De Jong (1.15,237). In het sterke deelnemersveld finishten Suzanne Schulting (1.15,238) en Marrit Fledderus (1.15,35) als vierde en vijfde.

Die vijf vrouwen zijn zeker van deelname aan de wereldbekers in Nagano (22-24 november), Peking (29 november-1 december), Calgary (24-26 januari) en Milwaukee (31 januari-2 februari).

Daleman maakt indruk

Leerdam won, maar de pas 17-jarige Daleman maakte het meeste indruk. Vrijdag verraste de shorttrackster al met plaatsing op de 1.500 meter en met 1.15,10, een baanrecord voor junioren, reed ruim een seconde van haar persoonlijk record af.

De tiener versloeg haar 'mentor' Schulting, meervoudig olympisch shorttrackkampioene op de kilometer, die afgelopen dagen al zei dat zij het op de 1.000 meter wilde laten zien.

In het duizendmetergeweld van Leerdam, Daleman en Rijpma-De Jong waren onder anderen Isabel Grevelt (twaalfde), Marijke Groenewoud (tiende) en Dione Voskamp (negende) kansloos.

Conijn en In 't Hof pakken ticket op vijf kilometer

Eerder op de slotdag van het WCKT won Merel Conijn bij afwezigheid van topfavorieten als Joy Beune en Groenewoud de vijf kilometer. De 23-jarige schaatsster reed met 6.52,92 sneller dan Sanne in 't Hof (6.53,83).

Conijn en In 't Hof, zaterdag al tweede en derde op de vijf kilometer, plaatsten zich zo voor de wereldbekerraces op de vijf kilometer.

Zonder olympisch kampioene Irene Schouten (gestopt), wereldkampioen Beune (ziek) en Groenewoud (afgemeld om te concentreren op de 1.000 meter en massastart) was niet zomaar te voorspellen wie de 5.000 meter zou winnen.

Naar de strijd in de laatste rit tussen Conijn en In 't Hof werd uitgekeken. Opletten geblazen was het wel voor beide vrouwen, toen de 22-jarige Bente Kerkhoff op indrukwekkende wijze 6.58,14 schaatste en haar persoonlijke record met negen seconden verbeterde.

Spannende slotrit

In een spannende slotrit nam In 't Hof een flinke voorsprong op Conijn, die rondetijden hoog in de 33 seconden reed. Conijn zat in de problemen, zo leek het, lange tijd langzamer dan Kerkhoff.

Maar Conijn leefde net als op de drie kilometer van zaterdag compleet op in de laatste ronden. Het ritme ging omhoog, armen op de rug en Conijn pakte de stabiel schaatsende In 't Hof op het laatst terug.

Na een jaar vol fysiek leed is dit weekend een opsteker. "Ik ben weer terug, maar ik moet werken aan de eerst rondjes. Ik heb dat altijd een beetje gehad. De laatste rondjes lukt het om extra diep te gaan. Het is niet zo dat ik in de rest van de race denk: ik laat 'm lopen", verzekerde Conijn.

In 't Hof verloor de race, maar voelde zich geen verliezer. "Zeker niet. Tuurlijk had ik willen winnen, maar er valt niks te winnen, alleen World Cup-tickets. Dit was een prima rit en prima tijd. De rit samen met Merel was mooi. "

Kerkhoff wint massastart

Het World Cup-kwalificatieweekend eindigde met de massastart, die niet werd gewonnen door favoriet Groenewoud, maar door haar teamgenoot Bente Kerkhoff.

Bondscoach Rintje Ritsma moet, nu Schouten niet meer schaatst, kiezen welke twee vrouwen hij aanwijst voor het eerste wereldbekerweekend in Nagano.