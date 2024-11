NOS Schaatsen • vandaag, 17:47 Leerdam snelste op 500 meter, Schulting voor het eerst naar World Cups langebaan

Jutta Leerdam heeft met overtuiging de 500 meter gewonnen bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. Bij afwezigheid van wereldkampioene Femke Kok was ze met 37,50 veruit de snelste. Het was voor de sprintster de bevestiging dat de keuze voor een ander soort schaatsschoen een goede is geweest.

Veelvoudig shorttrackkampioene Suzanne Schulting plaatste zich voor het eerst in haar carrière voor wereldbekers op de langebaan. Schulting, die de eerste twee internationale shorttrackwedstrijden oversloeg vanwege een lichte terugval in de revalidatie na haar enkelbreuk, zette de vierde tijd neer: 38,02.

De top vijf bij het World Cup-kwalificatietoernooi is in principe verzekerd van een ticket voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden. Naast Leerdam en Schulting hebben ook Dione Voskamp, Michelle de Jong en Naomi Verkerk een ticket te pakken. Er kan nog gebruik worden gemaakt van een aanwijspek, maar die kans is op de 500 meter klein.

ANP Suzanne Schulting

Leerdam is dit jaar een zoektocht begonnen naar andere schaatsschoenen, met het oog op de Winterspelen van volgend jaar. Daar wil ze op haar best zijn. De schoenen boven het ijzer zijn voor schaatsers belangrijk om kracht over te brengen op het ijs.

In Thialf reed Leerdam daarom met hardere schoenen. "De slappere schoen was heel comfortabel, maar daarbij had ik veel krachtsverlies. Vandaar dat ik een hardere schoen wilde. En nu kijken of ik meer kracht kwijt kan, dat zou leuk zijn."

Leerdam had naar eigen zeggen nog een "testmomentje" nodig om te kijken of de nieuwe schoenen ook op snelheid werken. "En het begint steeds beter te voelen. Ik ben er nog niet honderd procent over uit, maar ik denk dat ik er wel op blijf rijden nu."

Op de eerste 500 meter klokte ze 37,67. "Dat is een goed teken. Het gaat steeds beter. Ik had dit jaar tot nu toe 38,0 als snelste tijd. Dat ik er nu vier tienden vanaf rij, is best goed." In de tweede omloop was ze nog een tandje sneller: 37,50.

Met haar enkelblessure gaat het de goede kant op, liet Leerdam weten. "We weten was het is en hoe we het moeten oplossen. Soms schiet het er net voor een wedstrijd in en dat is lastig, maar vandaag was dat niet zo. Zonder last van mijn enkel rij ik technisch een stuk stabieler, heb ik meer controle."

Ook Schulting heeft te maken met enkelklachten en focuste zich daarom de afgelopen weken vooral op de langebaan. "Mijn enkel doet het op dit moment heel goed op de langebaan, op de shorttrack iets minder."

Dat betekent niet dat Schulting zich de rest van het seizoen ook vooral op de langebaan toelegt. "Het ligt eraan hoe mijn enkel zich gaat ontwikkelen op de shorttrack. Volgende week gaan we weer testen en uitproberen."

Wereldkampioene Kok meldde zich vorige week al af voor het wereldbekerkwalificatietoernooi. Na vermoeidheids- en hoofdpijnklachten kreeg Kokt te horen dat ze het CMV-virus onder de leden heeft.

Ze zal in elk geval de eerste wereldbekers aan zich voorbij moeten laten gaan. Als Kok heel positief vooruit kijkt, denkt ze voorzichtig aan de NK sprint tussen Kerst en Oud & Nieuw. "Het zou supermooi zijn als ik dat haal. Maar je weet niet wat realistisch is. Als ik nu al zie hoe langzaam de vooruitgang gaat, biedt dat niet heel veel hoop."

