NOS Schaatsen • vandaag, 13:58 • Aangepast vandaag, 17:17 Prins klopt De Boo bij kwalificatie wereldbeker, Huizinga heerst op tien kilometer

Tim Prins heeft de druk bezette 1.000 meter bij het wereldbekerkwalificatietoernooi in Heerenveen gewonnen. Met een tijd van 1.08,09 was hij sneller dan Jenning de Boo (1.08,14) en Joep Wennemars (1.08,31).

De Boo, winnaar van de 500 meter, was lang op weg naar de winst. De Boo startte enorm snel met een zeldzame opening van 16,0, reed bij het ingaan van de laatste ronde nog onder het baanrecord, maar stortte in het laatste rondje in. "Het ging heel goed", zei De Boo. "Tot 600 meter."

Prins deelde zijn race vlakker in en won, net als hij vorig jaar deed tijdens de World Cup-kwalificatie. Vorig jaar ging het sneller. "De buitenlanders gaan hier zeker niet bang van worden", zei Prins na afloop. "Ik weet dat ik veel sneller kan. Maar er zaten te veel foutjes om diep de 1.07 in te gaan."

Achter Prins, De Boo en Wennemars eindigden Tijmen Snel (1.08,57) en Hein Otterspeer (1.08,65) als vierde en vijfde. Bij Otterspeer, die morgen 36 jaar wordt, kwamen snel de tranen toen hij besefte dat hij tot de vijf schaatsers behoort die zeker zijn van deelname aan de wereldbekers in Nagano (22-24 november), Peking (29 november-1 december), Calgary (24-26 januari) en Milwaukee (31 januari-2 februari).

"De voldoening is groot", zei Otterspeer na afloop.

Onder anderen Merijn Scheperkamp, Louis Hollaar, Wesly Dijs, Stefan Westenbroek en Janno Botman haalden het niet.

Huizinga en Bergsma pakken ticket op tien kilometer

Op de vijf kilometer was Chris Huizinga vrijdag al bijzonder sterk, op de tien kilometer was hij zondag net zo indrukwekkend. De 27-jarige schaatser won de langste afstand van het wereldbekerkwalificatietoernooi in 12.43,45, een verbetering van zijn persoonlijk record met dertien seconden en de negende tijd ooit gereden in Thialf.

Bij afwezigheid van Patrick Roest werd Jorrit Bergsma op bijna zes seconden (12.49,19) tweede en plaatste hij zich samen met Huizinga voor het wereldbekercircuit op de 10 kilometer.

Net als tijdens zijn indrukwekkende vijf kilometer vrijdag (6.06,72) ging het over een twee keer zo lange afstand ook uitstekend bij Huizinga. Ogenschijnlijk zonder grote moeite, met in de bocht twee handen op de rug versnelde Huizinga zeven rondjes voor het einde, toen hij rondjes onder de 30 seconden eruit perste.

Huizinga maakte indruk dit eerste schaatsweekend. In de jaren hiervoor ging het lang niet altijd zo makkelijk. Toch: "Ik had wel verwacht dat ik beter zou zijn dan vorig jaar, het gaat in de training heel goed. Handjes op de rug pakt voor mij heel goed uit."

Het lijkt erop dat de afwezige Roest (getrokken kies) er een grote concurrent bij heeft. "Ik hoop dat ik hem achterna ga, dat ik hem goede concurrentie kan bieden. Dan moeten wij het maar uitvechten."

Huizinga's 12.43 was even te veel voor de 38-jarige, drievoudig wereldkampioen op de tien kilometer Bergsma, die teruggekeerd bij zijn oude coach Jillert Anema een "lekker ritje" reed.

Winnen zat er niet in. "Voor nu is dit mijn niveau. De winnende tijd van Chris was ik niet aangekomen. Maar ik ben op de goede weg."

Beau Snellink, tweede op de vijf kilometer, reed met een persoonlijk record van 12.52,12 ook sterk. Maar zijn derde plek was niet genoeg voor een wereldbekerstartplek op de tien kilometer.

Het niveau lag sowieso hoog zondagmiddag in Heerenveen: zes van de twaalf schaatsers reden een persoonlijk record op de tien kilometer.

Hoolwerf wint massastart

Het World Cup-kwalificatieweekend voor de mannen eindigde met de massastart, die werd gewonnen door Bart Hoolwerf. Het is aan bondscoach Rintje Ritsma om te kiezen welke twee mannen hij aanwijst voor het eerste wereldbekerweekend in Nagano.

