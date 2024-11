NOS Schaatsen • vandaag, 13:58 Huizinga weer sterk; wint na vijf ook tien kilometer op World Cup-kwalificatie

4:37 Huizinga wint tien kilometer op WCKT met negende tijd ooit in Thialf, Bergsma tweede

Op de vijf kilometer was Chris Huizinga vrijdag al bijzonder sterk, op de tien kilometer was hij zondag net zo indrukwekkend. De 27-jarige schaatser won de langste afstand van het wereldbekerkwalificatietoernooi (WCKT) in 12.43,45, een verbetering van zijn persoonlijk record met dertien seconden en de negende tijd ooit gereden in Thialf.

Bij afwezigheid van Patrick Roest werd Jorrit Bergsma op bijna zes seconden (12.49,19) tweede en plaatste hij zich samen met Huizinga voor het wereldbekercircuit op de 10 kilometer.

Net als tijdens zijn indrukwekkende vijf kilometer vrijdag (6.06,72) ging het over een twee keer zo lange afstand ook uitstekend bij Huizinga. Ogenschijnlijk zonder grote moeite, met in de bocht twee handen op de rug, versnelde Huizinga zeven rondjes voor het einde, toen hij rondjes onder de 30 seconden eruit perste.

Live schaatsen bij de NOS Het werelbekerkwalificatietoernooi (WCKT) is het hele weekend live te volgen via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Vanaf 13.10 uur is het schaatsen in Thialf ook live te zien op NPO 1.

Huizinga maakte indruk dit eerste schaatsweekend. In de jaren hiervoor ging het lang niet altijd zo makkelijk. Toch: "Ik had wel verwacht dat ik beter zou zijn dan vorig jaar, het gaat in de training heel goed. Handjes op de rug pakt voor mij heel goed uit."

Het lijkt erop dat de afwezige Roest (getrokken kies) er een grote concurrent bij heeft. "Ik hoop dat ik hem achterna ga, dat ik hem goede concurrentie kan bieden. Dan moeten wij het maar uitvechten."

1:38 Huizinga wint zowel 5 als 10 kilometer: 'Verwachtte beter te zijn dan vorig jaar'

Huizinga's 12.43 was even te veel voor de 38-jarige, drievoudig wereldkampioen op de tien kilometer Bergsma, die teruggekeerd bij zijn oude coach Jillert Anema een "lekker ritje" reed.

Winnen zat er niet in. "Voor nu is dit mijn niveau. De winnende tijd van Chris was ik niet aangekomen. Maar ik ben op de goede weg."

1:47 Bergsma focuste op zichzelf bij 10 kilometer: 'Was een lekker ritje'

Beau Snellink, tweede op de vijf kilometer, reed met een persoonlijk record van 12.52,12 ook sterk. Maar zijn derde plek was niet genoeg voor een wereldbekerstartplek op de tien kilometer.

Het niveau lag sowieso hoog zondagmiddag in Heerenveen: zes van de twaalf schaatsers reden een persoonlijk record op de tien kilometer.

Op de slotdag van het World Cup-kwalificatietoernooi schaatsen zowel de mannen als de vrouwen ook nog de 1.000 meter en de massastart.

