Oud-president Morales uitgesloten van presidentsverkiezingen Bolivia

De Boliviaanse oud-president Evo Morales is uitgesloten van deelname aan de presidentverkiezingen die volgend jaar augustus worden gehouden. Het constitutioneel hof in het Zuid-Amerikaanse land heeft opnieuw bepaald dat een president niet meer dan twee termijnen kan dienen.

Door de beslissing staat Morales buitenspel: de oud-president diende het land van 2006 tot 2019 in drie termijnen.

De situatie in het Zuid-Amerikaanse land is al maandenlang gespannen vanwege een conflict om de macht in de socialistische MAS-partij, waar zowel Morales als huidig president Luis Arce deel van uitmaakt.