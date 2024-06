ANP De man achter de couppoging, generaal Juan José Zúñiga, wordt aan de media gepresenteerd

NOS Nieuws • vandaag, 22:42 17 mensen aangehouden na poging tot staatsgreep in Bolivia

In Bolivia zijn tot nu toe zeventien mensen aangehouden voor de poging tot staatsgreep gisteren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Del Castillo. Zo'n tweehonderd militairen deden een mislukte poging om de macht te grijpen in het Zuid-Amerikaanse land.

De coupplegers probeerden het regeringspaleis in La Paz te bestormen door met een aantal gepantserde voertuigen de deuren van het paleis te rammen. Tegelijkertijd verzamelden honderden aanhangers van president Arce zich op het plein bij het paleis om hun steun aan de president te betuigen. Ook vandaag gingen zij weer de straat op.

De regering van president Arce zegt dat er onder de aangehouden mensen militairen en oud-militairen zijn. Gisteren werden bij het regeringspaleis al tien coupplegers, onder wie marinecommandant Salvador, gearresteerd. Ook werd een burger aanhouden die het "brein" achter de verijdelde couppoging wordt genoemd.

Volgens Del Castillo hebben "nog veel meer mensen" aan de staatsgreep deelgenomen. Het Boliviaanse Openbaar Ministerie is inmiddels een onderzoek begonnen. De verdachten riskeren een gevangenisstraf van 15 tot 30 jaar.

'Pogingen tot destabilisatie'

Volgens Del Castillo beschikte de regering over inlichtingen die erop wezen dat er een couppoging aan zat te komen. In een interview met de Boliviaanse omroep Unitel zei de minister dat president Arce berichten had ontvangen over "pogingen tot destabilisatie".

De man achter de couppoging, generaal Zúñiga, werd een dag voor de staatsgreep ontslagen door president Arce omdat zijn gedrag "niet in overeenstemming was met de grondwet", aldus Del Castillo. Zúñiga dreigde voor zijn ontslag met geweld als oud-president Morales terugkeert in het ambt. Morales hoopt volgend jaar opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap.

Volgens de minister reageerde de generaal kalm op het bericht van zijn ontslag. "Niemand had kunnen vermoeden dat de volgende dag een staatsgreep in ons land zou plaatsvinden."

Na het begin van de couppoging kondigde de ontslagen Zúñiga aan dat er "spoedig een nieuw kabinet en ministers zouden zijn" en dat "het land niet zo kan doorgaan". Hij zei ook dat het leger probeerde "de democratie te herstellen en onze politieke gevangenen te bevrijden".

Arce reageerde op X en zei de "irreguliere mobilisatie" van een deel van het Boliviaanse leger te veroordelen en dat het land zich zou verzetten tegen een aanval op de democratie. Korte tijd later beval hij de rebellerende militairen zich terug te trekken en liet hij weten dat hij drie nieuwe legercommandanten had benoemd. Daarop leek de couppoging bij het paleis uiteen te vallen en nam de politie de controle over.

ANP Veiligheidstroepen bewaken de deuren van het regeringspaleis

Bolivia wordt sinds 2020 geregeerd door Arce, die aan de macht kwam na een onrustige periode. Zijn voorganger en partijgenoot Morales trad in 2019 af na beschuldigingen van verkiezingsfraude. Daarna braken felle protesten uit en vluchtte Morales naar het buitenland.