EPA Een wegblokkade door aanhangers van oud-president Morales

NOS Nieuws • vandaag, 04:12 Regering Bolivia: gewapende groep gijzelt meer dan 200 militairen

Een gewapende groep heeft volgens de Boliviaanse regering drie militaire posten in het westen van het land ingenomen. Daarbij zijn ruim 200 mensen gegijzeld, meldt de regering.

De ingenomen posten zijn in de regio Cochabamba. De regering noemt in een verklaring niet om welke groep het gaat en spreekt over "irreguliere groepen". Zij zouden onder meer wapens en munitie hebben gestolen. "De destabiliserende escalatie tegen het democratische systeem duurt voort, ondanks inspanningen en herhaalde oproepen tot dialoog van president Luis Arce Catacora", schrijft de regering in een verklaring. Afgelopen vrijdag werd ook al een militaire post ingenomen.

De gijzeling is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een politiek conflict binnen de socialistische MAS-partij tussen de huidige president Arce en oud-president Evo Morales. Aanhangers van Morales gaan al weken de straat op omdat zij tegen de gerechtelijke procedures zijn die tegen Morales worden gevoerd.

Kind verwekt

Morales wordt ervan beschuldigd dat hij in 2016 een kind heeft verwekt bij een 15-jarig meisje. Daarom loopt een onderzoek naar hem voor verkrachting. Zijn aanhangers vermoeden dat de aanklacht politiek gemotiveerd is.

Sinds er berichten naar buiten kwamen over een arrestatiebevel houdt Morales zich schuil in het plattelandsgebied Chapare. In de buurt houden loyalistische cocatelers de wacht om zijn arrestatie te voorkomen. Ook dreigden zijn aanhangers eerder al om militaire kazernes over te nemen. Zij eisen dat de onderzoeken naar Morales worden gestopt.

Aanhangers van de oud-president blokkeren ook autowegen waardoor onder meer voedsel en brandstof de belangrijkste steden slecht kan bereiken. Bij een blokkade van een brug in de regio Cochabamba werden 66 mensen opgepakt. Gisteren kregen meer dan twintig van hen te horen dat zij nog minstens vier maanden in preventieve hechtenis moeten zitten. Zij worden verdacht van terrorisme, gewapende opstand en misdaden tegen de staatsveiligheid.

Morales trad in 2019 af na omstreden verkiezingen en vluchtte naar het buitenland. Zijn voormalige bondgenoot Arce won een jaar later de verkiezingen en werd president. De strijd binnen MAS gaat over wie van de twee volgend jaar de partij mag leiden bij de verkiezingen.

Morales zei vorige week dat hij aan een moordaanslag was ontsnapt. Volgens hem wil de huidige regering hem vermoorden.

Hij deelde op Facebook beelden van een wilde achtervolging waarin te zien is hoe hij van auto wisselt.

0:43 Oud-president Bolivia deelt beelden van beschieting in auto